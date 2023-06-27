Dolandırıcılar, hassas verilere yetkisiz erişim elde etmek amacıyla güvenlik açıklarından yararlanma, kimlik avı e-postaları, aldatmaya yönelik kısa mesajlar ve görünüşte zararsız YouTube bağlantılarına yönlendirmek gibi çok sayıda yöntem kullanıyor. Bu endişe verici eğilim, KOBİ'leri siber tehditlerin amansız saldırısından korumak için gelişmiş siber güvenlik önlemlerine duyulan acil ihtiyacın altını çiziyor. Rapor, 2023 yılının ilk beş ayında KOBİ'leri hedef alan kötü amaçlı dosyaların toplam tespit sayısının 764 bin 015'e ulaştığını ortaya koyuyor.

Sistem açıklarının istismarı, 2023'ün ilk beş ayında tüm tespitlerin yüzde 63'ünü (483 bin 980) oluşturarak KOBİ'lere yönelik en yaygın tehditi oluşturdu. Bu kötü amaçlı programlar yazılım açıklarını hedef alarak siber suçluların herhangi bir kullanıcı etkileşimi olmadan kötü amaçlı yazılımları çalıştırmasına, ayrıcalıklarını yükseltmesine veya kritik uygulamaların fonksiyonunu bozmasına izin veriyor.

Kimlik avı ve dolandırıcılık tehditleri de KOBİ'ler için önemli bir risk oluşturuyor. Siber suçlular çalışanları gizli bilgileri ifşa etmeleri veya finansal dolandırıcılığın kurbanı olmaları için ustaca kandırıyor. Bu tür aldatıcı taktiklere örnek olarak, şüphelenmeyen bireyleri kandırmak için tasarlanmış sahte bankacılık, teslimat ve kredi hizmeti sayfaları örnek verlebilir.