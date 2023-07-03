Kocaeli

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin bayram tatili süresince sahillerde boğulmalara karşı tedbir aldığı belirtildi.

Ekiplerin, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere Kandıra, Karamürsel, Darıca ve Gebze'de görev yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KOSKEM ekipleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle en yoğun günlerini geçiren Cebeci'de 107, Kovanağzı'nda 8, Kumcağız'da 92, Miço Plajı'nda 5, Kerpe'de 16, Sarısu'da 11, Seyrek'te 14, Bağırganlı'da 22, Karamürsel'de 39, Darıca ve Bayramoğlu'nda 10'ar kişi olmak üzere toplam 334 kişiyi boğulmaktan kurtardı."

AA