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Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Araçta yapılan aramada yakalanan yabancı uyruklu 7 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı.

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