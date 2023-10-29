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Kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan Tolga K. ile kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bir kişi evde karısını baltayla öldürdü

Adana'da bir kişi evde karısını baltayla öldürdü

Kaza nedeniyle trafik akışının durma noktasına gelmesinin ardından 1 kamyon,1 hafif ticari araç,1 cip ile 4 otomobilin karıştığı başka bir kaza meydana geldi.

Devrilen araçlarda, tır sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Tavşanlı Mahallesi mevkisi karayolu bağlantı kavşağı İstanbul istikametinde Kadri Y. yönetimindeki 33 AEP 386 plakalı saman yüklü tır ile Süleyman A. idaresindeki 39 DE 097 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpışarak devrildi.

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