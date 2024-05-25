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Kaplumbağayı yeşil alana bırakan Ata, aracına binerek yoluna devam etti. Yolcular, davranışından dolayı Ata'ya teşekkür etti.

Karşı yönden gelen aracı da ikaz ederek durduran Ata, aşağıya inerek kaplumbağayı aldı.

Derince Pakmaya Abidin Pak İlkokulu öğrencilerini aileleriyle Çınarlıdere Mesire Alanı'na götüren halk otobüsünün şoförü Sinan Ata, yolda bir kaplumbağa görmesi üzerine aracı durdurdu.

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