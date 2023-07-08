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Kandıra-Kaynarca kara yolunun geçici süreyle araç trafiğine kapatıldığını belirten Yavuz, "Bugün 18.00'e kadar sürecek yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olalım." uyarısında bulundu.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte sabah başlayan kuvvetli yağışın yer yer 100 kilogramı aştığını kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi ve İSU'ya bağlı ekipler, su baskını olan yerlere iş makineleriyle müdahale ediyor.

Çadırının su altında kaldığını anlatan Narlıoğlu, tatilcilerin karavan ve araçlarında bir süre mahsur kaldığını dile getirdi.

Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Cebeci Mahallesi'nde ise giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

Kerpe Mahallesi'nde Paşaağzı Deresi'nin taşması sonucu bahçesini su basan bir sitenin otoparkındaki araçlar zarar gördü.

Kandıra'da da tarım arazileri taşkınlar nedeniyle zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs ve tramvay durakları ile bina saçakları altına sığındı.

İzmit ilçesinde yağış nedeniyle maddi hasarlı kazalar yaşanırken, ulaşımda aksamalar oldu.

Kent genelinde sabah başlayan kuvvetli yağış aralıklarla devam ediyor.

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