Türkiye Kaykay Federasyonunun branşları arasına yeni giren patende de boy gösterecek short track sporcuları, Körfez ilçesindeki Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yarış pistinde idmanlara çıkıyor.

Buz pistlerinin yaz aylarında bakıma alınmasının dezavantajını yaşamak istemeyen 8-15 yaş aralığındaki sporcular, otomobil sporlarına ev sahipliği yapan TOSFED Körfez Yarış Pisti asfaltındaki antrenmanlarla kondisyonlarını koruyup teknik becerilerini geliştirirken bir yandan da paten yarışları için çalışıyor.

Eva Skate Spor Kulübü Başkanı Erdem Çil, kızının da yaklaşık 3 yıldır short track branşında sporcu olduğunu söyledi.

Kış aylarında çalışmaları yürüttükleri buz pistine yaz aylarında yeterince çıkamadıklarını anlatan Çil, sporcuların kondisyonlarını korumak için yazın tekerlekli patenlerle antrenmanları sürdürdüklerini aktardı.

Çil, Türkiye Kaykay Federasyonuna bağlı paten branşının kısa süre önce açıldığını, bunun üzerine kulüp kurarak gelecek ay yapılması planlanan yarışlar için hazırlıklara başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"8 ile 15 yaş arasında 20'ye yakın sporcumuz var. Bu sene tekerlekli paten yarışlarının ilki düzenlenecek, onlara hazırlanıyoruz. Aynı zamanda kış için de boş kalmayıp çift branş çocuklarımızın idmanlarına destek oluyoruz. Türkiye'de tekerlekli patende ilk kulüplerden biriyiz. Federasyondan 30'a yakın kulüp oluştuğu bilgisini aldık. İlk yarışlar önümüzdeki ay, burada yeni sporcular belirlenecek. Sonrasında Türkiye Şampiyonası yapılacak. Bu yarışmada iddialıyız, hazırız."

Antrenör Muhammet Eren: "Çocukların gelişimi için faydalı"

Short track eski milli sporcusu kulüp antrenörü Muhammet Eren, Türkiye'deki ilk tekerlekli paten antrenörlerinden olduğunu belirtti.

Yurt dışında short track sporcularının buzdan ayrı kaldıkları zamanları, "inline" denilen paten ve bisiklet müsabakalarıyla geçirdiklerini aktaran Eren, tekerlekli patenin Türkiye için yeni bir branş olduğuna değindi.

Eren, yeni branşın en avantajlı grubunun short track sporcularından oluştuğunu vurgulayarak, iki branşın teknik bakımdan hemen hemen aynı sayılabileceğini, tek farkın paten botları altındaki çeliklerin çıkartılarak yerine tekerleklerin takılması olduğunu kaydetti.

Sporcuların bu anlamda hiç zorlanmadığını vurgulayan Eren, şöyle konuştu:

"Yazın buzun kapanması sonucu çocuklara ek branş olarak tekerlekli paten açıldı, biz de bundan faydalanmak istedik. Çocukların gelişimi için faydalı, aynı zamanda çocukların fiziksel, ruhsal gelişimini etkileyen branş. Her çocuk aslında sokakta olsun, salonda olsun çoğu yerde paten kayıyor. Bunu ileriye taşıma, daha profesyonel yapma imkanı bulacak."