Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "asılsız iftiralarına" ilişkin açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "asılsız iftiralarına" ilişkin açıklama yaptı

İki araçta yaralanan ve sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.