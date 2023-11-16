Kocaeli
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden A.Y. idaresindeki 34 LIU 113 plakalı işçileri taşıyan minibüsle, H.E'nin kullandığı 62 T 0045 taksi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yol ayrımında çarpıştı.
İki araçta yaralanan ve sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "asılsız iftiralarına" ilişkin açıklama yaptı
Kaza nedeniyle Dilovası OSB yol ayrımında ulaşım kontrollü sağlanıyor.Kaynak: AA