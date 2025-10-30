Türkiye Kanada Federasyonu’nun desteğiyle

Kökler ve Kanatlar sergisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılıyla aynı haftada gerçekleşerek kültürel kökler ile sanatsal özgürlüğü buluşturdu. Küratör Güler Çağlar tarafından hazırlanan seçki, Türk-Kanadalı çağdaş sanatçıların farklı disiplinlerdeki eserlerini bir araya getirdi.

Katılan Sanatçılar:

Güler Çağlar, Aykut Gürçağlar, Gülay Alpay, Hale Ozansoy, Hatice Erdoğan, Meral Altınbilek, Mustafa Çetin, Pelin Yazar, Perihan S. Kucukosman, Sacide Sezer



Açılışa Toronto Başkonsolosu Sayın Can Yoldaş ve Türk Federasyonu Başkanı Sayın Ali Demircan katılarak sanatçılara ve davetlilere destek verdiler. Yoğun ilgiyle gerçekleşen etkinlik, kültürel dayanışma ve sanatsal paylaşımın ön plana çıktığı anlamlı bir buluşma oldu.

Etkinlik Programı

22 Ekim – Konferans: Cumhuriyet Dönemi Türk Resim Tarihi (1925–1980)

Konuşmacılar: Prof. Aykut Gürçağlar ve Güler Çağlar

24 Ekim – Seramik Atölyesi: Hatice Erdoğan ile yetişkinlere yönelik uygulamalı seramik çalışması

25 Ekim – Çocuk Atölyesi: Gülay Alpay, Pelin Yazar ve Perihan S. Kucukosman ile 8–12 yaş arası çocuklara yönelik yaratıcı “If I Had Wings” atölyesi

olarak gerçekleşti.