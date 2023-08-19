Haber: Mert Osman Erman

KÖLN -Alman medyasına göre, örgüt IT güvenlik sistemlerinin testlerini yaparken kısıtlı siteleri görüntüleme girişimleri yaklaşık 1.000 kez kaydedildi.

En az bir üst düzey rahip üyenin belirlendiği 15 kişi arasında olduğu bildirildi, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi haber yaptı.

Başpiskopos Rainer Maria Woelki, sorumlu olanlarla ilgilenecek bir soruşturma emri verdiğini söyledi.

Başpiskoposluk bilgisayarlarında pornografi izlemek kesinlikle yasaktır, uyuşturucu ve şiddet içeren materyallere erişmek de öyledir.

Kölner Stadt-Anzeiger'ın belirttiğine göre, şüpheli etkinliğin çoğunluğu pornografik sitelerle ilgilidir.

Başpiskopos Woelki, BBC'ye sağlanan bir açıklamada, "çalışanların pornografik sitelere erişmeye çalıştığını" duyduğu için "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Sorumlu olanlarla ilgilenecek bir soruşturma başlatıldığını, çünkü "şu anda herkesin genel şüphe altına alınmasını istemediğim" için önemli olduğunu ekledi.

Başpiskoposluk, Alman basınında yer alan bilgilerin, "risk oluşturan sitelere erişimi engelleme yeteneğini test etmek için yapılan bir IT güvenliği kontrolünün" sonucu olduğunu söyledi.

Söz konusu URL'lerin arkasındaki özel içerik değerlendirmesinin olmadığını, ancak "suçla ilişkilendirilebilecek davranışın herhangi bir belirtisi olmadığını" ekledi.

2020 yılında gerçekleşen testler, özellikle personel veya rahiplerin davranışlarını araştırmayı amaçlamadı, dedi.

Köln Başpiskoposluğu Vikar Genel Müdürü Guido Assmann, kuruluşunun bu sorunun farkında olduğunu, ancak güvenlik sistemlerinin etkili olduğundan memnun olduğunu söyledi.

Bu arada, Almanya Katolik Kilisesi için bir web sitesi olan Katholisch.de, 15 arasında ayrı ayrı belirlenen bir laik kişinin "suçlu içerik taşıma şüphesi" nedeniyle ayrıca soruşturma yapıldığını bildirdi.

Başpiskoposluk, BBC'ye, "devlet otoriteleriyle tamamen işbirliği yaptığını" ve ilgili kişinin artık kuruluşta "etkin olmadığını" söyledi.

Bu raporlar, Almanya'nın en büyük başpiskoposluklarını saran bir dizi skandalın ardından geldi. Başpiskoposluğun, 2 milyondan fazla üyeye sahip en büyük başpiskoposluk olduğu belirtildi.

2021 yılındaki bir rapor, 1975 ile 2018 yılları arasında Köln Başpiskoposluk bölgesinde 200'den fazla tacizin ve 300'den fazla mağduru - çoğunluğu 14 yaşın altındaki - olduğunu buldu.

Haziran ayında, polis Kardinal Woelki'nin işletmesine yönelik bir soruşturmada Başpiskoposluk mülklerine baskın düzenledi. Woelki, Winfried Pilz adlı, bir çocuk yardım derneği işleten rahip tarafından işlenen istismar soruşturmasında kendisini yalancı yere yemin etmekle suçlanıyor. Pilz 2019'da öldü.

Başpiskoposluk, Kardinal Woelki'ye yöneltilen suçlamaların kanıtlanması veya çürütülmesi gerektiğini söyledi.

Woelki geçen yıl istifasını Papa'ya sundu. Roma henüz bunu kabul edip etmeyeceğine karar vermedi.