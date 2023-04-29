Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uyuşturucunun önce Panama'ya oradan da ABD'ye ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Uyuşturucu kaçakçılarına tarihi darbelerden biri vuruldu. Kolombiya Donanması 5,5 ton kokain ile 18 milyon dolar nakit para ele geçirdi." ifadesini kullandı.

Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 184 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerini fark eden uyuşturucu üyeleri bir miktar kokaini denize döktü.

Operasyonda, 5,5 ton kokain e el konulduğu, dördü Kolombiyalı biri Panamalı 5 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kolombiya Donanması, Hava Kuvvetleri, Panama Hava Kuvvetleri ve ABD'nin desteğiyle Morrosquillo Körfezine 120 mil mesafede uyuşturucu kaçakçılarına operasyon düzenledi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.