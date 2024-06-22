Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ordu, bir süredir Cumhurbaşkanı Petro'nun talimatıyla EMC üyelerine yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenliyor.

Saldırının yapıldığı bölgede, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin eski üyelerinden oluşan Estado Mayor Central (EMC) mensuplarının etkili olduğu biliniyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundan saldırıyı kınayarak, "Terör saldırısında hayatını kaybedenler nedeniyle oldukça üzüntülüyüz. Ailelerle dayanışma içindeyiz. Barış yerine savaş yolunu tercih edenler, hukuk karşısında gerekli cezayı görecekler." ifadesini kullandı.

Patlamada, 2 sivil yaşamını yitirdi, aralarında polislerin de olduğu 8 kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Narino yönetim merkezine bağlı Taminango kasabasında, polis karakolu yakınında bomba yüklü araç infilak ettirildi.

İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi yakın zamanda Kassam'ın yenilgisini ilan edecek

İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi yakın zamanda Kassam'ın yenilgisini ilan edecek

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.