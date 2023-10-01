İSTANBUL (AA) -Fayulu, başkent Kinşasa'da yaptığı açıklamada, başkanlık seçimlerinde aday olmaya karar verdiğini ve 4 Ekim'de resmi başvuruyu yapacağını duyurdu.

Kalkınma ve Vatandaşlık için Mücadele Partisi lideri Fayulu, seçimlerin şeffaf bir şekilde yapılması için mücadele edecekleri sözünü verdi.

31 Aralık 2018'de yapılan başkanlık seçimlerinde muhalefet partilerinin çatı adayı olan Fayulu oyların yaklaşık yüzde 35'ini alarak Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin ardından ikinci olmuştu.

Enerji şirketi Exxon Mobil'in eski yöneticilerinden Fayulu, 2018 seçimlerine hile karıştırıldığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi de 20 Aralık'taki seçimlerde yeniden aday olacak.