Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tabbuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İş yeri sahibi Bekir G. ile alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başlayan Tabbuş, tabancayla karnından vuruldu.

KONYA (AA) - İddiaya göre, Suriye uyruklu Ammar Tabbuş, Horozluhan Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde, eski çalıştığı iş yerine giderek alacağı bin lirayı tahsil etmek istedi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.