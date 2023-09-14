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Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Ateş açtıktan sonra evine saklanan ve rastgele ateş açmaya devam eden A.S, 42 AHM 02 plakalı otomobille olay yerinden kaçtıktan yaklaşık yarım saat sonra Lale Bahçe Polis Merkez Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Olay yerine, özel harekat polislerinin yanı sıra çok sayıda destek ekip geldi.

Araçta bulunan polis memurlarının yara almadan kurtulduğu olayda, sivil ekip otosuna 2 mermi isabet etti.

KONYA (AA) - Merkez Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi'nde ikamet eden A.S. (31), silahlı kavga ihbarına giden sivil polis ekiplerinin otosunu görünce tabancayla ateş açmaya başladı.

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