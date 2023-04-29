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Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile son buldu.

Profesyonel boksör Seren Ay Çetin, yarın İstanbul'da İspanyol Molina ile karşılaşacak

Profesyonel boksör Seren Ay Çetin, yarın İstanbul'da İspanyol Molina ile karşılaşacak

12. dakikada konuk ekip öne geçti. Bardhi'nin sağ köşe gönderinden kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Trezeguet'in şutunda meşin yuvarlak Hamsik'in önünde kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top, ağlarla buluştu: 0-1.

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