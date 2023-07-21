İstanbul

Dört yıldır motosiklet kullanan ve bir şirkette motokuryelik yapan Güler, yaklaşık 1,5 ay önce mesai bitiminde arkadaşıyla görüştükten sonra gece saatlerinde evine dönmek üzere yola çıktı. Bir anda tansiyonu düşerek gözünün kararması sonucu bariyerlere çarpan Güler'in sol bacağı diz altından koptu. Güler'in, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 9 saatlik "replantasyon" operasyonuyla kopan bacağı yerine dikildi.

Murat Güler, burada 3 haftalık tedavinin ardından doku nakli, psikolojik destek ve bazı iç hastalıklarının ileri tedavisi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şu anda doku nakli ameliyatına hazırlanan, ardından fizik tedavisi planlanan Güler'in bacağının eski sağlığına kavuşması için önünde uzun bir süreç bulunuyor.

Bacaktaki kopan damarlar ve sinirler mikrocerrahiyle dikildi

Kaza sonrası hastaya ilk müdahaleyi yapan Koç Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Bağhaki, 9 saat süren replantasyon operasyonunda Güler'in bacağındaki kopan bütün damarların ve sinirlerinin mikrocerrahi yöntemleriyle birleştirildiğini anlattı.

Ameliyat sonrası hastanın, birkaç gün yoğun bakımda, ardından yataklı serviste takibini yaptıklarını belirten Bağhaki şöyle devam etti:

"Bu tür ameliyatların yaralanmanın ilk birkaç saati içerisinde gerçekleştirilmesi önemlidir. Hastamızda diz altı seviyeden kopan bacaktaki bütün damarları, sinirleri, kasları ve kemik yapıyı ortopedist arkadaşlarımızın müdahalesiyle birleştirdik. Tıkanan bir damar var mı yok mu diye damarları tekrar gözden geçirdik. Bacağın tutmasına yönelik herhangi bir sorun yaşamadan bunu başarmış olduk."

Bağhaki, destekleyici cerrahiler gibi kopan uzvun daha iyi fonksiyon gösterebilmesi ve yaranın kapanması için ek işlemler gerekebildiğini, kas kaybında vücudun başka yerinden yedek parça niteliğinde kas, yerine göre sinir nakli ihtiyacı olabileceğini aktardı.

Bu nedenlerle hastaların günlük hayatına dönebilmesinin birkaç ay sürebildiğini dile getiren Semih Bağhaki, çarpmanın etkisiyle bacağının etrafında bazı açık yaralar oluşan Güler'in de önceden gelen iç hastalıkları bulunduğunu ve ağır bir kaza geçirdiği için psikolojik destek alması gerektiğini anlattı.

Trafik kazalarında kopan uzvun onarımı zor

Bu nedenle plastik cerrahi, dahiliye ve psikiyatri servislerinin bulunduğu, multidisipliner bir tedavi hizmeti sunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki meslektaşlarıyla nakil için bağlantıya geçtiklerini aktaran Bağhaki, hastanın tedavisinin şu anda şehir hastanesinin Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Sorumlusu Doç. Dr. Perçin Caşkan ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Çınar tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

Doç. Dr. Semih Bağhaki, bir organ kaybını hemen tamir edebilmenin, tamamen yaralanmamış gibi çalışmasını beklemenin çok mümkün olmadığına dikkati çekerek bunun zorlu bir cerrahi olduğunu, belli standartları bulunduğunu, her uzvun yerine takılamayabileceğini dile getirdi. Bağhaki özellikle trafik kazalarındaki organ kopmalarının bir bıçak kesisi gibi değil sıyrılma, ezilme ve parçalanma şeklinde gerçekleşmesinden dolayı onarımlarının zor olduğunu vurguladı.

"Kopan uzvun yerine konulduğu vakalar çok nadirdir"

Op. Dr. Fatih Çınar da ileri tetkik ve tedavi için hastanelerine sevk edilen Güler'in tedavisinde, psikiyatri, dahiliye ve plastik cerrahi servisinin emekleriyle şu an iyi bir yere gelindiğini kaydetti.

Yakın zamanda doku nakli planlanan Güler'in bu sürece hazırlık ve bacaktaki dokuların tazeliğini koruması için 6 kez ameliyathaneye indirildiğini aktaran Çınar, "Hastayı yürütmeyi hedefliyoruz. Onun da bizim kadar sabırlı olması ve bu işe emek vermesi gerekiyor. İnanıyoruz ki bunu hep beraber yapacağız. Sonraki süreçte hastamız fizik tedavisini alacak. Bu çok uzun bir süreç. Ama bu tip vakalarda hastanın 6 ay içerisinde normale yakın şekilde yürümesini umut ederiz." ifadesini kullandı.

Motokuryelerin sayısının artmasıyla motosiklet kazalarından kaynaklanan yaralanmalara çok sık rastladıklarına dikkati çeken Çınar, "Kopan uzvun yerine konulup başarılı bir şekilde sürdürüldüğü vakalar çok nadirdir. Bu hastamız da onlardan biri. Kopan uzuv bölgesindeki travmayı da iyi menaje edebilirsek bundan sonraki süreçte hastanın ayağı inşallah kurtulur." şeklinde konuştu.

"Bacağım kurtarıldı ama ne olacağı net değil"

Murat Güler ise iş saati dışında, gece Florya'daki bir arkadaşından evine dönerken yaşadığı kazayı şöyle anlattı:

"Yolda gelirken gözüm karardı. Herhalde bir anda tansiyonum düştü. Bariyerlere çarparak bacağımı kopardım. Kaza sonrası kendimde değildim. Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırmışlar beni. Orada bacağım dikildi. Sonra ileri ameliyatlar için Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldım. Şu an gayet iyi hissediyorum. Bacağım kurtarıldı ama ne olacağı net değil. Buradaki ameliyatlara göre hareket edeceğiz."

Güler, normalde motosiklet kullanırken dikkatli olduğunu ancak bir anlık göz kararmasıyla böyle bir olay yaşadığını yineleyerek motosikletlilere "Çok dikkatli olsunlar." mesajı verdi.

AA