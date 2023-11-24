Haber: Mert Osman Erman

Jung Yoo-jung, 23 yaşındaydı ve polislerin söylediğine göre suç dizilerine ve romanlarına takıntılıydı ve psikopat testlerinde yüksek puan aldı.

"Bir cinayeti denemek" fikrine takıntılı olan Jung, bir İngilizce öğretmeniyle tanışmak için bir uygulama kullandı ve mayıs ayında kadını evinde bıçaklayarak öldürdü.

Vahşi cinayet Güney Kore'yi şoke etti.

Savcılar idam cezası talep etmişti - genellikle en ciddi suçlar için ayrılan bir talep.

Mahkemeye göre, işsiz bir yalnız olan ve büyük babasıyla yaşayan Jung, aylarca kurban aramış ve bir hedef bulmak için çevrimiçi bir öğretim uygulamasını kullanmış.

Daha önce 50'den fazla kişiye ulaşmış ve kadınları tercih etmiş, derslerini evde yapılıp yapılmadığını sormuş.

Mayıs ayında, İngilizce dersine ihtiyaç duyan lise öğrencisinin annesi rolünde, 26 yaşındaki kurbanı, Busan şehrinde yaşayan, kimliği polis tarafından açıklanmayan birini arayarak iletişim kurdu.

Jung, daha sonra çevrimiçi satın aldığı bir okul üniforması giyerek öğretmenin evine geldiğinde, savcılar bunu söyledi.

Öğretmen onu içeri aldıktan sonra kadına saldırdı ve kadını 100'den fazla kez bıçaklayarak vahşice saldırısına devam etti - kurban öldükten sonra bile saldırısını sürdürdü.

Ardından kadının cesedini parçalara ayırdı ve Bazan'ın kuzeyindeki bir nehre yakın ıssız parklık alana bazı kalıntıları atmaya taksiyle gitti.

Taksi şoförü, polise kan lekeli bir bavulu ormana atan bir müşteri hakkında ihbarda bulunduktan sonra tutuklandı.

Polis, Jung'un çevrimiçi gezinme geçmiğinin, nasıl öldürüleceğini ve bir cesetten nasıl kurtulacağını aylarca araştırdığını gösterdiğini söyledi.

Ancak polis, dikkatsiz olduğunu söyledi ve CCTV kameralarından kaçınmak için hiç çaba sarf etmedi, ki bu kameraların onu öğretmenin evine giriş ve çıkışını birkaç kez kaydetti.

Cuma günü, Busan Bölge Mahkemesi'ndeki bir ceza yargıcı, cinayetin "toplumda neden olmadan bir kurban olabileceğine dair korku yaydığını" ve topluluk arasında "genel bir güvensizlik" yarattığını söyledi.

Haziranda suçu itiraf eden Jung, o zamanlar halüsinasyonlar ve diğer zihinsel bozukluklar yaşadığını söyleyerek daha hafif bir ceza istedi.

Ancak mahkeme, suçun "dikkatlice planlandığını ve uygulandığını ve zihinsel ve fiziksel bozukluk iddiasını kabul etmenin zor olduğunu" belirtti.

Polise verdiği ifadelerin sık sık değiştiğine dikkat çektiler. Başlangıçta Jung, kadını başkasının öldürdüğünü ve sadece cesedi taşıdığını söyledi, sonra daha sonra cinayetin bir tartışmanın sonucu olarak gerçekleştiğini iddia etti.

Sonunda, bir cinayet işleme ilgisinin suç dizileri ve televizyon programları tarafından uyandırıldığını itiraf etti.

Güney Kore halen idam cezasını uygulayabilir, ancak en son 1997'de bir infaz gerçekleştirmemiştir.