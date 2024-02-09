Bakanlık 3 Mart 2015 tarihinde müteahhitle sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşmeye göre söz konusu metro ihalesi 25 Haziran 2018’de bitirilecekti. İhale metronun inşaatı, elektromekanik sistemlerin temin edilmesi, montaj ve işletmeye alma işlemlerini kapsıyordu. Yaklaşık 3 yılda bitirilmesi planlanan metro halen devam ediyor. En son yapılan açıklamada metronun 2023’te bitirileceği belirtildi ancak hala bitmedi.

İnşaatı devam eden metronun geçtiği, İstanbul Bahçelievler’e bağlı İzzettin Çalışlar Caddesi’nde apartmanları yıkılan vatandaşlar evlerinin istimlak edilirken aldıkları para ile yeni bir ev alamayınca mağdur oldu. Mağduriyetlerini mahkemeye taşıyan vatandaşlar bir sonuç alamayınca duruma tepki gösterdi.

Aynı caddede Köşk apartmanında oturan ve metro geçtiği için evinin istimlak edilmesi sonucu komşularıyla mağdur olduklarını dile getiren vatandaş, kendisine ait 130 metrekarelik eve 940 bin lira civarı para verildiğini ve yıkılan evinin yerinin bu paraya dolmadığını, bu yüzden mağduriyet yaşadığını anlattı.

“Evimizi yıktılar, bize 940 bin lira civarı bir para verdiler, mahkememiz 4 yıldır devam ediyor. Bize verilen para ev almak için bankadan alacağımız kredilerin faizini bile ödemez. Kirada oturanlar da var, herkes mağdur. Herkes Dolar’a, Euro’ya, faize borçlandı. Hakkımızın verilmesini istiyoruz. Apartmanımızda 8 daire vardı, komşularımın hepsi mağdur. Kimi daire alamadı, para bulamadı, kimisi borçlandı. O tarihte Çalışlar Caddesi üzerindeki emsal daireler 1 Milyon 250 bin – 1 Milyon 500 bin TL arasındaydı. 4 yıldır süren mahkeme sonrasında Ulaştırma Bakanlığı fazla para ödediklerini iddia ederek bizlere dava açtılar ve 450 bin TL iade etmemizi istediler. Mağduriyetimizin giderilmesi için yetkili kurumları duyarlı olmaya çağırıyoruz.”