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Saldırı, Başbakan Kurti'nin, Kosova'nın kuzeyindeki gerilimin hafifletilmesine ilişkin AB ile varılan anlaşmadan bahsettiği sırada meydana geldi.

İktidar milletvekilleri, olaya hemen tepki göstererek Başbakan Kurti'yi korumak için toplandı. Bunun üzerine iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

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