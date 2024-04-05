Kosova İstatistik Ajansı (ASK) tarafından 5 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 4 bin kayıt memurunun katılımıyla yürütülecek sayım süreci için Kosova hükümeti ve uluslararası kuruluşlar tarafından 12 milyon avro kaynak tahsis edildi.

Sayımın ilk defa Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyeleri de kapsaması bekleniyor.

Kosovalı yetkililer bölgedeki Sırplara sayım sürecine katılma çağrısında bulunurken, Kosovalı Sırp temsilciler ise sürecin boykot edilmesi gerektiğini savundu.

Nüfus sayımına katılmak istemeyenlere 30 ila 2 bin avro cezai yaptırım uygulanacak.

ASK, nüfus sayımının resmi olmayan ilk sonuçlarını 3 ay sonra açıklayacak. Ayrıca süreç kapsamında gerçekleştirilecek çekilişle, nüfusa ilişkin en yakın tahminde bulunan vatandaş 10 bin avro ödül kazanacak.

Öte yandan, sayımda ilk defa vatandaşların 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı'nın yol açtığı zararları beyan etmelerine olanak tanınacak.

Kosova'da son nüfus sayımı 2011'de yapılmıştı. 2021'de yapılması planlanan nüfus sayımı Kovid-19 salgını nedeniyle 2023'e ertelenmişti. 2023'te de hazırlıkların tamamlanamaması nedeniyle 2 kez ertelenen sayımın 5 Nisan-17 Mayıs 2024'te yapılmasına karar verilmişti.

2011'deki nüfus sayımı sonuçlarına göre, Kosova'da 1 milyon 739 bin 825 kişi yaşıyor, Arnavutlar ülke nüfusunun yüzde 92,9'unu oluşturuyor ancak bu oran, son nüfus sayımını boykot eden ülkenin kuzeyindeki Sırpları kapsamıyor.

Son sayıma göre ülkede 18 bin 738 Türk yaşıyor.