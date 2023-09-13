Özellikle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen blokların mimarisi, bina içi süs havuzları ve yeşil alanları dronla görüntülendi.

Yeşiltepe Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Saraç, 10 yıldan bu yana sitede oturduğunu, Ankara'nın merkezinde bunun gibi daha güzel bir sitenin olmadığını belirtti.

Yaklaşık 20 dönümlük bir alan içerisinde olan sitede 420 daire olduğunu ifade eden Saraç, "İki blok bizden ayrılmış. Şu anki Yeşiltepe sitesinde 2 bin kişi yaşıyor." dedi.

Herkesin bu sitede oturmak istediğini vurgulayan Saraç, "Daha önce birçok ünlü burada oturmuş, hala oturuyor. Milletvekilleri, sanatçılar, askerler, paşalar genelde ve filmler de çekilmiş. Burada iki meclis başkanımız da oturmuş. Suna Kan geçenlerde rahmetli oldu; dünyaca ünlü olan keman virtüözümüz burada oturdu. İşte onun için dedik ki değil Ankara'da, Türkiye'de eşi olmayan bir bina." diye konuştu.

Yeşiltepe blokları sakinlerinden Mahir Barış da yaklaşık 60 senedir bu sitede yaşadığını söyledi.

Sitenin inşa edildiği dönemde, alanda tek bir ağacın olmadığını belirten Barış, "Burası daha çok mebuslar için yapılmış. Amerikalıların o zaman Ankara'da pek kalacak yerleri yok. Her blokta en az 10-15 Amerikalı aileler kalırdı. Özel bir yapısı vardır. Öyle bir şekilde konumlandırılmış, yerleştirilmiş ki her daire günün bir saati güneş alır." ifadelerini kullandı.

Barış, askere gittiği dönemde sitede iki filmin çekildiğini söyleyerek "Burası zamanında üst düzey insanlar için yapılmıştı. O zaman kapıda güvenlik görevlileri falan da olurdu. Amerikalılar da vardı, onlarla basketbol, voleybol oynardık." dedi.

AA