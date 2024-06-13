Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

2024-KPSS Ön Lisans Sınavı ile 2024-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" intertnet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 1 Eylül'de yapılacak 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'na girmesi gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak. KPSS DHBT için başvurular 9-15 Ağustos'ta alınacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, ön lisans seviyesindeki KPSS , 1 Eylül'de uygulanacak. Bugün saat 10.00 itibarıyla başlayan başvurular, 2 Temmuz'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.