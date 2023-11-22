Haber: Mert Osman Erman

King, ziyafet konuşmasında K-pop yıldızları Blackpink ve BTS'yi selamladı ve Güney Kore kültürünün "hayal güçlerini cezbetme konusundaki olağanüstü yeteneğini" övdü.

Gangnam Style'ın biraz fazlasını dinlemediğini itiraf etse de, Güney Kore lideri ABD Başkanı Joe Biden'ı ziyaret ettiğinde sergilediği karaoke tarzı becerilerin tekrarı olmadı. O zaman Güney Kore lideri "American Pie" adlı şarkıyı söylemişti. Başkan, gençliğinde ve arkadaşlarının "Beatles, Queen ve Elton John'un hayranlarıydık" dedi. Bu referansın monarşi yerine pop grubuna olduğu varsayılarak.

Devlet ziyaretleri, gösteriş ve pratik politikanın bir karışımı olan "yumuşak güç"tür ve Güney Kore için sergilenen kırmızı halı karşılama, giderek önem kazanan bir müttefik ve ticaret ortağına olan saygının bir göstergesidir, özellikle Çin ile gerginleşen bir bölgede. Buckingham Sarayı balo salonundaki devlet ziyafetinde tam bir katılım vardı ve Güney Koreli konuklar Kral, Kraliçe, Prens ve Prenses ile Başbakan Rishi Sunak tarafından karşılandı.

Güney Kore'nin en ünlü evladı, Spurs futbolcusu Son Heung-min orada olmasa da, K-pop kız grubu Blackpink konuklar arasındaydı.

Lord Cameron, dışişleri bakanı olarak front-line politikaya geri dönerken, birkaç yer ötede Prenses Anne ile oturuyordu.

İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer ve Lib Dem lideri Sir Ed Davey, altı farklı şarap kadehi ve bir dizi gümüş yaldızlı çatalın yer aldığı karmaşık masa düzenlemeleriyle karşı karşıya kaldılar.

Fransızca yazılmış menü, haşlanmış yumurtalar, yaban tavuğu ve mango dondurma bombe içeriyordu. Şaraplar arasında 1989 Château Mouton-Rothschild ve Camel Valley from Cornwall bulunuyordu.

Bu olaylar, 19. yüzyıldan kalma 4.000'den fazla parçalık bir akşam yemeği servisi kullanılarak yapılan zarif yemeklerle beslenen diplomasi ile opulent durumları içerir.

Masa düzenlemeleri, başkan tarafından selamlandığı askeri geçit töreni kadar kesin ve simetrik. Her konuğun 46 cm'lik bir masa düzenine sahip olduğu varsayılarak.

Her konuğun yerinde bir isim levhası vardı ve bu levhaların birkaçı daha sonra en azından birkaç cebinde gizlice çıkartılmış olabilir, hatta Canterbury Başpiskoposu da dahil olmak üzere.

Ancak bazıları için başbakan ve dışişleri bakanı gibi sadece unvanları vardı.

Kralın geri dönüşe büyük bir hayran olduğu düşünüldüğünden, en azından insanlar karton isim levhalarını değiştirmeye devam ettikçe aynı kalabilir.

Günün erken saatlerinde Güney Kore heyeti Horse Guards Parade'de törensel bir karşılama yapmış, ardından başkan ve eşi The Mall boyunca yapılan bir arabayla geçişe katılmıştı.

1.000'den fazla asker geçitte yer aldı ve Green Park'taki sonbahar yaprakları arasında silah selamları yapıldı.

Prenses of Wales, çarpıcı bir ön sayfa kırmızısı giymişti. Ancak seremoni etkinliklerinin yanı sıra, bu tür devlet ziyaretlerinin ciddi bir diplomatik ve ekonomik amacı vardır. Kralın ziyafet konuşması, Güney Kore'nin "demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüğün kalesi" olarak stratejik rolünü övdü, ancak "maalesef bu değerler yaşamlarımız boyunca nadiren olduğu kadar sık meydan okunuyor" uyarısında bulundu.