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Sözcü Peskov, Batılı ülkelere verilecek karşılığın doğrudan mütekabiliyet adımları şeklinde olmayacağına işaret ederek, “Kendi çıkarlarımıza uygun farklı yöntemler seçeceğiz.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın söz konusu adımlara karşılık vereceğini belirten Peskov, “Hukuki tüm mekanizmaları, şu anda mevcut olanların yanı sıra gelecekte ortaya çıkacak yeni mekanizmaları da kullanacağız.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da, Avrupa Birliği’nin dondurulan Rus varlıkları ndan elde edilen gelirleri Ukrayna için kullanma girişimlerini gazetecilere değerlendirdi.

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