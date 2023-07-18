Moskova

Peskov, gazetecilere Ukrayna’nın "Rusya olmadan tahıl koridorunu sürdürme girişimi" hususunda açıklamalarda bulundu.

Bu konunun Rus ordusu tarafından yorumlanması gerektiğine dikkat çeken Peskov, "Doğrudan muharebe alanına yakın bir bölgeden bahsediyoruz. Uygun garantiler olmadan orada belirli riskler doğacaktır. Bu nedenle Rusya olmadan bir şeyler formüle edilecekse, bu riskler dikkate alınmalıdır. Burada hangi ülkelerin bu riskleri almaya ne ölçüde hazır olduğunu söylemeye hazır değiliz." diye konuştu.

Peskov, bu bölgenin tahıl anlaşmasının uygulanması için kullanılmasının her halükarda riskli olduğunu belirterek, "Bu bölgenin Kiev rejimi tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı çok açık. Bu da unutulmaması gereken çok önemli bir husustur." ifadesini kullandı.

Tahıl anlaşmasının şartlarının uygulanmamasına rağmen Rusya’nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurgulayan Peskov, anlaşmanın imzalanmasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in rolünü ve Avrupa ülkelerini üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmeye ikna etme çabalarını çok takdir ettiklerini söyledi.

"Rusya, az gelişmiş ülkelere tahıl yardımını sürdürecek"

Tahıl anlaşmasından sonra Ukrayna tahıl arzının yerine Rusya'nın az gelişmiş ülkelere yardımını sürdüreceğini dile getiren Peskov, "Elbette Rusya bu hususta pozisyonunu koruyor. Maalesef oldukça küçük miktarlardan bahsediyoruz çünkü Afrika’daki en yoksul ülkeler tahıl anlaşmasından herkese göre en az payı aldı." şeklinde konuştu.

Ayrıca Peskov, insansız deniz araçlarının saldırısının ardından Kırım köprüsünün güvenliğini artırma ve misilleme hazırlığının devam ettiğini de vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu anlaşmaya, Batı'nın Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi halinde döneceklerini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye ile Birleşmiş Milletlere (BM) Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı Rusya'sız sürdürme teklifini içeren mektup gönderdiğini belirterek, "Ukrayna, BM ve Türkiye, birlikte gıda koridorunun çalışmasını ve gemilerin denetlenmesini sağlayabilir." açıklamasında bulunmuştu.

AA