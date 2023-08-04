Haber: Mert Osman Erman

Putin karşıtı Alexei Navalny, Kremlin'in en sert eleştirmenlerinden biri olarak bilinirken, Navalny'nin yargılamasını "kapalı kapılar ardında" tanımlamak yetersiz kalır. Bu duruşma, yüksek güvenlikli bir hapishanede yapılmaktadır.

Ceza Kolonisi No 6, Moskova'nın 240 km (150 mil) doğusundadır. Navalny, Kremlin'in en yüksek sesli eleştirmeni, zaten orada denetim ihlalleri, dolandırıcılık ve mahkemeye hakaret nedeniyle dokuz yıllık bir ceza çekiyor: bu suçlamalar genel olarak politik amaçlı olarak görülüyor.

Hapishanede geçirdiği sürenin uzatılacağı görünüyor.

Haziran ayında, ceza kolonisindeki bir salon geçici bir mahkemeye dönüştürüldü ve Navalny tekrar mahkemeye çıkarıldı. Bu sefer karşısındaki suçlamalar, aşırıcı bir örgüt oluşturmak ve aşırıcı faaliyetleri finanse etmek içindir.

Rus devlet savcıları, Navalny için daha da kısıtlayıcı bir "özel rejim kolonisi" nde 20 yıl hapis cezası istedi. Bu tür hapishaneler genellikle Rusya'nın en tehlikeli suçlularına ayrılmıştır.

Cuma günü açıklanması beklenen karar öncesinde sosyal medyada paylaşılan bir mesajda Navalny, kendisine "büyük bir [hapishane] süresi" verileceğine inancını ifade etti.

Biz, dava başladığında hapishaneye kısa süreliğine izin verilen gazeteciler grubundandık. Bir "basın odası" nda duruşmaları bir video ekranında izleyebildik.

Navalny hapishanede açıkça kilo kaybetmişti. Ancak yargıç ve hapishane arkasındaki duruşmasına karşı isyankar bir şekilde savunma yapıyordu.

Kağıt üzerinde, dava Moskova mahkemesinde görülmektedir. Ancak Rus yetkililerinin Navalny'yi Rus başkentine taşımanın kaçınılmaz olarak geleceği olan kamuoyundan kaçınmak istediği bir uzaktan dava yapma kararı aldığına işaret etmektedir.

Görüntü uzun süre ekranda kalmadı. Duruşmanın bir buçuk saat sonra savcı, basın ve halkın kapanmasını talep etti. Hakim kabul etti. Video beslemesi kesildi.

Bu duruşmada neler olduğunu takip etmeyi zorlaştırdı.

Navalny iki hafta önce son ifadesini verdiğinde, sözlerinin ne bir video ne de ses kaydı vardı. Ancak Rus yetkilileri eleştirildi ve Ukrayna savaşıyla ilgili konuşmasının metni yayınlandı. O'nun destekçileri, sürgündeki Rus aktörler ve müzisyenler dahil, metni okudular ve çevrimiçi olarak paylaştılar.

Bu dava sona erdiğinde bile daha fazlasının gelebileceği görülebilir. Navalny, soruşturmacıların ona başka bir duruşma beklemesini söylediğini söylüyor: terörizm suçlamalarıyla.

Neden davalar gelmeye devam ediyor?



Yıllar boyunca Vladimir Putin'in Kremlin'i, Rusya politik manzarasını olası rakiplerden temizleyerek Rusya politik manzarasını olası rakiplerden temizlemekte meşgul oldu. En yüksek sesli eleştirmenini Rusya'nın siyasi sahnesinden uzak tutmaktan emin olmak isteyeceklerdir.

On yıldan fazla bir süredir, Navalny Rus gücünün merkezindeki yolsuzluğu açığa vurdu. Video soruşturmaları çevrimiçi olarak on milyonlarca görüntü aldı.

Ancak halkı, özellikle genç Rusları, sokaklara çıkmaya teşvik etme yeteneği, yetkilileri özellikle sinirlendirmektedir. Son yıllarda Navalny, ulusal ölçekte anti-Putin protestoları düzenleme yeteneğine sahip tek Rus muhalefet lideri olmuştur.

Başkanlık için aday olmayı planlayarak bölgesel kampanya ofislerinin bir ağını kurmuştu. Ancak oylamaya katılmasına izin verilmedi. Yetkililer zaten Navalny'nin ofis ağını ve Anti-Koruma Vakfını "aşırıcı" olarak ilan ettiler ve kapattılar.

2020 yılında, Batılı laboratuvarlar daha sonra bir sinir gazı olduğunu onaylayan bir madde ile Sibirya'da zehirlendi. Daha sonra Kremlin'i onu öldürmeye çalışmakla suçladı. Rus yetkililer bunu reddediyor.

Almanya'da acil tıbbi bakım aldıktan sonra, 2021'de Rusya'ya dönme kararı, burada iktidardakiler tarafından Kremlin'e doğrudan bir meydan okuma olarak görülecektir. Moskova havaalanına varışında gözaltına alındı.

"Navalny sembolik bir figürdür. Ve Kremlin ondan korkuyor," diyor Carnegie Rusya Avrasya Merkezi'nden Andrei Kolesnikov. "Anketler gösteriyor ki, ortalama Rus şu anda Navalny'yi göremiyor. Bilgi alanının dışında. Ancak Kremlin için bu önemli değil. Onu hala bir düşman ve tehlike olarak görüyorlar.

"Rejim son derece zalim olmaya hazır. Daha geniş bir izleyiciye mesaj gönderiyorlar: Durmayacağız. Makine çalışıyor ve geri vitese sahip değil. Bu, tüm olası muhaliflere karşı tüm olası davalara devam etmeye hazır oldukları anlamına gelir."

Ve sadece pro-demokrasi, anti-savaş figürlerine karşı değil.

Geçen ay Rus milliyetçisi Igor Girkin (aynı zamanda Igor Strelkov olarak da bilinir), Moskova'da aşırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Bay Girkin sadece Rusya'nın Ukrayna savaşını desteklemiyor - 2014 yılında emekli FSB güvenlik görevlisi Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı milisleri organize etti ve yönetti - aynı zamanda "bu savaşın tetiğini çektiğini" övünerek söyledi.

Geçen yıl, Malezya Havayolları uçuş MH17'nin vurulmasındaki rolü nedeniyle Lahey'deki bir mahkeme tarafından yargılanmadan mahkum edildi.

Daha yakın tarihli milliyetçi blog yazarı rolünde, savaşın Rus yetkililerin savaşın ele alımına karşı eleştirilerini artan bir şekilde dile getirdi - ve Başkan Putin'in kendisine.

Bir gönderide Kremlin liderini "bir hiç" ve "korkak bir kayıp alanı" olarak adlandırdı.

"Andrei Kolesnikov, "Savaşı desteklemek yeterli değil," diyor. "Bunu doğru şekilde yapmalısınız. Putin'in anlatısını, fikirlerini ve hedeflerini desteklerken yapmalısınız. Putin'i eleştiremezsiniz.

"Bu otoriter ve kısmen totaliter bir rejimdir. Kendilerini durduramazlar. Her şeyi kontrol etmeleri gerekmektedir. Her şeyi bastırmaları gerekmektedir.

"Sonunda, her türlü direnişten, her türlü alternatif liderlikten korkuyorlar."