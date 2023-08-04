Haber: Damla Oya Erman

Perşembe günü Kevin Hart'ın Peacock gösterisi "Hart to Hart"ta görünen Smith, Spielberg'ün, kendisini üstlendiği filminde rol alması için ikna etmek için "onunla konuşmak üzere bir helikopter gönderdiğini" söyledi.

Smith, "Helikopter onun evine indi" dedi. "Ve 'merhaba' dediği anda beni kazanmıştı."

Smith, Oscar ödüllü yönetmenle, Spielberg'ün evinin içindeki bir odada buluştuğunu ve odayı süsleyen "Jurassic Park" ve "Jaws" gibi efsanevi Spielberg filmlerinin afişleri olduğunu söyledi.

Smith, bu afişlerin ona tam olarak "hayır" dediği kişiyi "hatırlatmak" için bilinçli olarak orada olduğunu şakayla belirtti.

Smith daha sonra Spielberg'ün ona açık bir şekilde "Neden filmimi yapmak istemediğini söyler misin?" diye sorduğunu paylaştı.

Smith, "Arka arkaya iki yabancı film yapmak istemiyordum" diyerek itiraf etti ve ekledi, " 'Bağımsızlık Günü'nden 'Men in Black'e gitmek istemiyordum - yabancı adam olmak istemiyordum."

Smith, 1996 yapımı "Bağımsızlık Günü"nde, Bill Pullman ve Jeff Goldblum ile birlikte Dünya'yı işgal eden uzaylılarla ilgili bir bilim kurgu/aksiyon filmde rol aldı.

"Men in Black" de uzaylılarla ilgili, Dünya'ya tehdit oluşturan suçları izleyen gizli bir uzaylı organizasyonunun hikayesini anlatıyor.

Tabii ki, sonunda Smith "Men in Black"te Jay rolünü üstlendi ve kararını Spielberg'in güvenilirliğiyle "korunduğunu" söyledi.

Açıkça doğru bir karardı, çünkü "Men In Black" büyük bir başarıya dönüştü ve iki devam filmi ile birlikte 2019'da "Men in Black: International" adlı dördüncü bir bölüm doğurdu.