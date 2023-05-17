Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin henüz bir kararın duyurulmadığına işaret eden Peskov, “Burada herhangi farazi bir sonuca varmanın uygun olduğunu düşünmüyorum, biliyorsunuz şu ana kadar karar açıklanmadı, kararın açıklanmasını beklememiz gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile Birleşmiş Milletler yetkilileri arasında gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin, 12 Mayıs'ta "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor." açıklamasında bulunmuştu.

22 Temmuz 2022'de yapılan Karadeniz Tahıl Anlaşması sayesinde o günden bugüne 30 milyon tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtiliyor.

AA