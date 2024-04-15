Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

İran-İsrail gerilimine değinen Peskov, Orta Doğu'daki gerginliğin artmasından "son derece" endişe duyduklarını belirterek, "Bölgedeki tüm ülkeleri itidalli olmaya çağırıyoruz. Gerginliğin artması kimsenin yararına değil. Bu nedenle elbette, tüm anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinden yanayız." diye konuştu.

ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik metal alanında yaptırım uygulamasını değerlendiren Peskov, söz konusu yaptırımların "yasa dışı" olduğunu vurgulayarak, "Bu yaptırımlar, uygulayanların çıkarlarını da mutlaka olumsuz etkileyecek." ifadesini kullandı.

⁠İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.