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İsrail'in, "ABD'nin suç ortaklığının koruması altında, 4. Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini görmezden geldiği" aktarılan açıklamada, soykırımın, apartheid rejiminin, zorla yerinden etmenin ve toplu cezalandırmanın dünyada yerinin olamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi yükümlülüklerine bağlı kalarak Küba'nın "üçüncü bir devlet olarak sözleşmenin yorumuna ilişkin beyanda bulunma" hakkını kullanacağı belirtildi.

Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Filistin halkına karşı işlenen soykırım suçuna son vermeye yönelik uluslararası çabalara destek vermek amacıyla" Küba'nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin UAD'de İsrail aleyhindeki "soykırım" davasına müdahil olma kararı aldığı bildirildi.

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