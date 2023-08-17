Haber:Damla Oya Erman

Generatif YZ araçları, özellikle OpenAI'nin ChatGPT gibi, içerik oluşturmayı hızlandırarak işletmelerin ve başlangıçların görünürlüğünü artırmasına yardımcı oluyor.

FYC Labs adlı mühendislik ve tasarım danışmanlık firmasının belirttiğine göre, küçük işletmeler ve başlangıçlar, generatif YZ araçlarını kullanarak arama motoru optimizasyonu stratejilerini benimseyerek görünürlüklerini artırıyor. OpenAI'nin ChatGPT gibi araçları kullanarak işletmeler, blog yazıları gibi içerikleri hızla üretebiliyor. Bu da işletmelerin markalarını oluşturmak ve nihayetinde arama motorlarında daha fazla görünürlük elde etmek için kullandığı stratejileri hızlandırıyor.

FYC Labs'in CEO ve CTO'su Justin Fortier, "Müşterilerimiz genellikle diğer başlangıçlar veya küçük işletmelerdir, bu nedenle onlara alan özgü bilgileri kullanarak bir SEO stratejisi oluşturmalarında yardımcı oluyoruz" dedi. Fortier, bu stratejinin, işletmelerin uzmanlıklarını potansiyel müşterilere ve müşterilere göstermek için AI'nin yardımını kullanarak içerik üretmeyi içerdiğini belirtti.

Generatif YZ araçları, içerik üretmekle kalmayıp, aynı zamanda özelleştirme ve öneriler alanında da yardımcı olabilir. Fortier, "Bunu yapmanın ilk yolu budur ve ayrıca OpenAI'in gömme (software development kit) yazılımlarından birçok yararlanıyoruz" dedi. Bu özellikle, kullanıcılara kişiselleştirilmiş öneriler sunarak kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için kullanılabileceğini belirtti.

Ancak, yapay zeka araçları her ne kadar küçük işletmelere ve başlangıçlara birçok şekilde yardımcı olsa da, pek çok araç henüz veri setlerinin derinlemesine analizlerini sağlayabilecek kadar sofistike değil. Fortier, "YZ'nin yaygın bir yanılgısı, herhangi bir soruyu yazabilirim ve verilerimi bir CSV dosyasına atabilirim, ardından tüm sorularımın cevaplarını alırım" dedi. Veri analizi ve yorumlama konusunda, halen gereken yerde olmadığını belirtti.

Sonuç olarak, yapay zeka araçlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Kullanıcılar, hassas verileri veya müşteri bilgilerini kullanırken dikkatli olmalı ve gizliliğe özen göstermelidir. Fortier, "Müşteriye uygulama yoluyla bir AI çözümü sunuyorsanız, OpenAI ile yapılan konuşmaları anonim hale getirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, müşteri verilerinizin iyi bir bekçisi olmuyorsunuz" dedi.

Sonuç olarak, girişimcilerin ve bireylerin yapay zeka kullanımını en iyi şekilde nasıl değerlendirebileceklerini öğrenmeleri ve teknolojinin yükselişine direnmeden nasıl adapte olabileceklerini anlamaları önemlidir. Fortier, "En iyi uygulama, dalga ile nasıl sürüş yapabileceğinizi öğrenmek ve teknolojinin yükselişine karşı çıkmak yerine onunla uyumlu olmayı öğrenmektir" dedi.