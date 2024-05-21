Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçükbaş hayvancılıktaki kredi limitlerinin artırıldığını açıkladığını anımsattı.

Küçükbaş hayvancılıkla ilgili kredi limitlerinde artış müjdesinin sektörde olumlu karşılandığını belirten Çelik, "Küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin işlerini büyütmeleri, hayvan sayılarını çoğaltmaları ve atıl işletme kapasitelerini üretime kazandırmaları amacıyla verilen kredi limitinin 400 bin liradan 600 bin liraya yükseltileceği müjdesi sektörümüzün gücüne güç katacaktır. Sektörümüze can suyu olacaktır. Bu artış son 2 yıldır küçükbaş hayvan sayımızdaki azalmanın yön değiştirerek artışına vesile olacaktır. Bu müjdeden sektör olarak büyük memnuniyet duyduk. " değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın tarıma verdiği önem sayesinde bir atılım sürecine girildiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarıma ve tarımın bir kolu olan hayvancılığa verdiği önem ve desteği ile çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize büyük güç veriyor. Tarımı beka sorunu olabilecek stratejik bir sektör ve milli mesele olarak gören Cumhurbaşkanı'mızın tarıma ve özellikle de küçükbaş hayvancılığa verdiği önem ve destekten dolayı sektör olarak daha ileriye gideceğimizden eminiz."

Verimliliği göz ardı etmeden küçükbaş hayvan sayısının artırılması gerektiğinin altını çizen Çelik, gençlerin tarıma yönlendirilmesi gereğine dikkati çekti. Çelik, "Gençleri tarım alanında iş ve işletme sahibi olmalarını teşvik edecek şekilde genç çiftçi kredi limitinin 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarılacağı ve ayrıca kadın çiftçi kredi limitinin de aynı şekilde 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltileceği yönündeki açıklama da çok yerinde ve değerli. Özellikle gençlerimizin bu fırsatlardan yararlanmasını temenni ediyoruz." dedi.