İSTANBUL (AA) - Gültepe Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta polis ekiplerinin yaptığı uygulamada "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü Y.H. kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda, 609 parça halinde toplam 1 kilo 893 gram eroin, 18 bin 605 lira ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen bir cep telefonu ele geçirildi.

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Yapılan sorgulamada şüphelinin "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.