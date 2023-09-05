İSTANBUL (AA) - Gültepe Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta polis ekiplerinin yaptığı uygulamada "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü Y.H. kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda, 609 parça halinde toplam 1 kilo 893 gram eroin, 18 bin 605 lira ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen bir cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada şüphelinin "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.