Istanbul

Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Gazze Şehri'ndeki kilise binalarından birini hedef alan İsrail saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in yerleşim yerlerini bombalaması sonucu evlerini kaybeden çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum vatandaşları korumak için sağlanan barınakların yanı sıra kiliselerin ve onlara bağlı kurumların hedef alınmasının göz ardı edilemeyecek bir savaş suçu teşkil ettiği vurgulandı.

Patrikhanenin ve diğer kiliselerin, Baptist Hastanesi, okullar ve diğer sosyal kurumların tesis ve barınaklarına açık bir şekilde saldırılmasına rağmen, ihtiyaç sahibi insanlara yardım, destek ve barınma sağlama şeklindeki dini ve ahlaki görevlerini yerine getirmeye devam etmekte kararlı olduğu aktarıldı.

İsrail'in sivillerin bulunduğu bu kurumların boşaltılması yönündeki taleplerinin devam ettiği ve bu konuda kiliselere uygulanan baskıların olduğu bir dönemde bile patrikhanenin dini ve ahlaki görevini sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, patrikhanenin, savaş ve barış zamanlarında ihtiyaç duyulan her şeyin sağlanması konusunda dini ve insani görevinden vazgeçmeyeceği ifade edildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, dün İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurmuştu.

Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarılmıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kız çocuğunun hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.