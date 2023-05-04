İSTANBUL- Kültürel miras bilincinin artması, bu mirasın korunması konularını kendine sosyal misyon edinen ve bu misyon doğrultusunda ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve kütüphanecilik teknolojileri fuar ve konferansı HERITAGE İSTANBUL’un açılışında TG Expo Genel Müdürü Hasan Cem Şenel, Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Kurucusu Arkeolog ve Editör Nezih Başgelen, Emeritus Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İstanbul Üniversitesi, Tarih Öncesi Arkeolojisi) birer konuşma gerçekleşti.

Bu yıl yedincisi düzenlenen Heritage İstanbul, müzecilik, arkeoloji, restorasyon, kütüphanecilik sektörlerinde faaliyet gösteren lider ulusal ve uluslararası firmaları, konferans, söyleşi ve atölye çalışmalarında alanında uzman, değerli birçok isim ile bir araya getirek.

HABER: BURHAN AKDAĞ