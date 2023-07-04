ANKARA AA- Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hierapolis'ten Efes Antik Kenti'ne, Kız Kulesi'nden Sümela Manastırı'na, Galata Kulesi'nden Göbeklitepe'ye pek çok tarihi ve kültürel mekanda bayram tatili yoğunluğu yaşandı.

Bu kapsamda yerli ve yabancıların akınına uğrayan müze ve ören yerlerini 9 gün boyunca 1 milyon 414 bin 780 kişi ziyaret etti.

Kurban Bayramında en çok ziyaretçiyi 116 bin 876 kişi ile Denizli-Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ağırladı.

İzmir Efes Ören Yeri 100 bin 233 kişi ile en çok ziyaret edilen ikinci tarihi mekan oldu.

Antalya Olympos Ören Yeri 41 bin 326 kişi ile üçüncü sırada yer alırken Trabzon Sümela Manastırı 38 bin 355 kişi ile dördüncü, İstanbul Galata Kulesi ise 37 bin 552 kişi ile beşinci sırada yer aldı.

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa Göbeklitepe'yi de bayram tatilinde 31 bin 66 kişi ziyaret etti.

İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi ise 27 bin 398 ziyaretçi ağırladı.