İstanbul

Kanaldan yapılan açıklamaya göre, Ankara Akseki Camii'nden canlı yayınlanacak olan "Bayram Namazı" programı 28 Haziran saat 05.30'da ortak yayınla TRT 1 ve TRT Türk'te ekranlara gelecek.

Kurban Bayramı'nın ilk günü TRT 1 ekranlarına gelecek olan "Gönül Dağı Kurban 2" ve "Gönül Dağı Kurban" filmleri art arda saat 22.40 ve 23.00'te izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkartacak.

TRT 2'den bayrama özel konserler

İzmir Senfoni Orkestrası Şef Kutay Maktay yönetiminde, Türk müziğimizi evrensel boyutta armonilerle harmanlayan Arpanatolia grubu ile 30 Haziran saat 19.45'te TRT 2 ekranında aynı sahneyi paylaşacak.

Denizli'deki Laodikeia Antik Kenti'nin açılışının kutlandığı "Laodikeia Antik Kenti Batı Tiyatrosu Açılış Konseri", şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, solistler Dilek Türkan, Derya Türkan ve Serkan Mesut Halili ile 1 Temmuz saat 20.00'de TRT 2 ekranlarında olacak.

Hindistan'ın uzak bir köyünde yaşayan 9 yaşındaki Samay'ın hayatında ilk kez film ile tanışması ve büyülenmesiyle gelişen olayların anlatıldığı Chhello Show "Bir Zamanlar Sinema" filmi 1 Temmuz saat 21.30'da TRT 2'de izleyiciyle buluşacak.

Yeni içerik ve yeni bölümler TRT Belgesel'de

TRT Belgesel'in merakla beklenen Kurban Bayramı içeriklerinden Anadolu İnsanı belgeseli, Türkiye'nin farklı bölgelerinden derlenen ve her bölümünde birbirinden farklı erdemleri içeren insan hikayelerini ekranlara taşıyacak.

Bu eşsiz güzellikteki coğrafyanın destansı öykülerinin yansıtılacağı belgesel serisinde izleyici, Anadolu insanının çarpıcı hikayesiyle buluşacak. 3 bölümden oluşan belgesel serisinde "Cesaret, Aidiyet ve Sabır" erdemleri anlatılacak. "Anadolu İnsanı" bayramın birinci gününden itibaren saat 20.00'de televizyonda ilk kez TRT Belgesel'de ekrana gelecek.

Yeni belgesel, "Sualtı Ustaları" da 29 Haziran saat 21.00'de izleyici ile buluşacak.

Ayrıca TRT Belgesel'in sevilen yapımları "Yiyeceğin Serüveni" 1 Temmuz saat 20.00'de, "Doğu'nun Kayıp Silüetleri: Kırgızistan Zardali Halkı" 1 Temmuz saat 20.30'da yeni bölümleriyle takipçileriyle buluşacak.

TRT Haber'den "Bayram Dediğin" programı

TRT Haber, konukları ile "Bayram Dediğin" programında bayram coşkusunu yaşatacak. Ünlü ses ve film sanatçılarının konuk olacağı program, eski bayramlardan geçmişten günümüze, sanattan sosyal hayata dair konuları bayramın birinci gününden itibaren her gün saat 16.25'te ekranlara taşıyacak.

Bayramda TRT Çocuk'ta sinema şöleni

TRT Çocuk, beyaz perdeye damga vuran TRT ortak yapımı animasyon filmlerini Kurban Bayramı'nda ekrana getirecek. Beyaz perdede büyük başarı yakalayan ve beğeni kazanan "Tay", "Aslan HÜRKUŞ: Kayıp Elmas", "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" ve "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmleri bayramın birinci gününden itibaren saat 20.05'te animasyon meraklıları için TRT Çocuk ekranlarında olacak.

TRT Müzik'te bayram neşesi

TRT'nin zengin arşivinden derlenen 1970'li, 80'li ve 90'lı yıllarda büyük ilgi gören müzik programları, kısa sohbetler ve sevilen şarkılarla "Arşivden Kurban Bayramı Özel", bayramın ilk üç günü 19.30'da, son günü 15.45'te TRT Müzik'te olacak.

Ayrıca bayramda, nostalji tutkunlarına özel eski konserler 28 Haziran saat 16.00, 29 Haziran saat 23.30 ve 1 Temmuz saat 15.15'te izleyici ile buluşacak.

Bir TRT klasiği "Akşam Sefası" da bayram özel bölümleriyle 28 Haziran saat 21.15 ve 30 Haziran saat 21.00'de TRT Müzik'te ekranlara gelecek.

Mustafa Keser'in özgün yorumunu ekrana taşıyan "Ustadan İstekler", bayram özel bölümüyle 29 Haziran 21.15'te, Yavuz Bingöl ve konuğu Hüsnü Şenlendirici'nin yer aldığı "Yavuz Bingöl ile Söz ve Müzik" 30 Haziran saat 23.30'da, Metin Şentürk ve konuklarıyla "Metin Şentürk ile Gönülden Gönüle Bayram Özel" 1 Temmuz saat 21.00'de TRT Müzik ekranında olacak.

TRT Avaz, "Kazak Sinema Kuşağı"nı izleyiciyle buluşturacak

TRT Avaz, bayram tatili boyunca Kazak sinemasının önemli örneklerini ekrana taşıyacak.

"Kazak Sinema Kuşağı" 26 Haziran'dan itibaren her gün saat 23.00'de yeni filmler ile izleyiciyi kucaklayacak. "Derin Kuyu" 28 Haziran, "Anneye Giden Yol" 29 Haziran, "Işığın Muhafızı" 30 Haziran'da TRT Avaz ekranlarında yer alacak.

Ayrıca Enver Paşa'nın hayatı, başarıları ve Turan ülküsü yolunda şehadetini anlatan Enver Paşa Belgeseli, 28 Haziran saat 20.00'de TRT Avaz'da izleyiciyle buluşacak.

Konserden filme bayrama özel içerikler TRT Türk'te

TRT Türk ise Kurban Bayramı boyunca saat 14.50'de "Kurban" dizisini ekrana getirecek.

Dizi, Kurban Bayramı'nda, Ahmet Bey'in iki oğlu, gelinleri ve torununun yaşadığı evdeki olayları konu alıyor. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın kahramanları "Gönül Dağı Kurban" filmi ile 28 Haziran saat 20.00 ve "Gönül Dağı Kurban 2" ile 29 Haziran saat 20.00'de TRT Türk ekranlarında izleyici ile buluşacak.

TRT Türk'ün sevilen programı "İstanbul Saati", Kurban Bayramı özel bölümü ile 1 Temmuz saat 18.00'de TRT Türk'te ekrana gelecek.

Ayrıca Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve Özcan Deniz'in sesinden birbirinden güzel parçalar Nostalji Konserleri'nde 1 Temmuz saat 22.00'den itibaren TRT Türk'te olacak.

TRT Kurdi, bayram eğlencesine davet ediyor

TRT Kurdi de bayramda özel programlarını izleyici ile buluşturacak.

Aydın Aydın'ın neşeli sunumuyla ekrana gelen "Alkış" programı bayram özel formatıyla izleyenleri eğlendirecek. Alkış Bayram Özel 28 Haziran 20.00'de, Fars kökenli müzik grubu Rastak Konseri 29 Haziran saat 21.30'da, farklı seslerin konuk olduğu "Akustik Kurdi Bayram Özel" 30 Haziran saat 22.00'de TRT Kurdi'de ekranlara gelecek.

TRT Radyoları'ndan birbirinden özel programlar

TRT Radyoları bu bayramda da dinleyicilerinin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına dönük özel yayınlar yapacak.

Tematik müzik kanallarında yer verilecek müzik listeleri çoğunlukla bayram temalı müziklerden oluşturulacak. Dinleyicilerin farklı iletişim yollarından ulaşarak bulunacakları müzik istekleri ve bayram mesajları dinleyicilerle paylaşılacak.

"Bayramınız Kutlu Olsun" temalı kutlama spotları ve trafik kazalarına karşı uyarı spotları sık sık yayınlanacak.

TRT Bölge Radyoları da ilgili illerdeki bayram gelenekleri, kutlamaları ve bayram boyunca alınan önlemlerle ilgili bölgesel içerikleri dinleyiciyle paylaşacak.

AA