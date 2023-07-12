İstanbul

Fed'in enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörüler günden güne güçlenirken, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in para politikasına ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu veri öncesi, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.

Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı.

ABD'de iş gücü piyasasının yaklaşık 60 yılın en güçlü seviyesinde olduğunu ve bu durumun Fed'in politika alanını daraltmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, buna karşın son dönemdeki verilerde soğuma emarelerinin görülmeye başladığının da altını çizdi.

Analistler, ülkede resesyon fiyatlamalarının da yumuşadığını ifade ederek, "yumuşak iniş" senaryolarının yeniden yatırımcıların kararlarında etkili olabileceğini kaydetti.

Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yüksek olmasına karşın açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin de önemine dikkati çeken analistler, bugünkü verilerin ardından Banka'nın nihai faiz oranını yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleme olasılığının da öne çıkabileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında dün de alışlar öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyarak yüzde 3,97'ye geriledi.

ABD'de enflasyon baskısının yumuşayacağı beklentileriyle altının ons fiyatı bugün yüzde 0,3 değer kazanırken, dolar endeksi ise azalan dolar talebiyle düşüş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyarak 101,4 seviyesine geriledi.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "gelecek dönemde petrol arzının talebin gerisinde kalabileceğine" yönelik değerlendirmeleriyle Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 1,9 artarak 79,2 dolarla 2 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 79,3 dolarda bulunuyor.

ABD pay piyasaları tarafında ise ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) Microsoft'un bilgisayar oyunu geliştiricisi Activision Blizzard'ı satın almasını engellemek üzere başvuru yaptığı mahkemede, Microsoft lehine karar verildi. Mahkemeden, Microsoft'un Activision'ı 69 milyar dolara satın alması anlaşmasının planlandığı şekilde ilerleyebileceğine yönelik kararın çıkmasının ardından Activision Blizzard'ın hisseleri yüzde 10'u aşkın değer kazandı.

Ayrıca, dün ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America'nın yasa dışı ücretler almak, kredi kartı ödüllerini alıkoymak ve sahte hesaplar açmak suçlamaları üzerine 250 milyon dolar ödeyeceği bildirilmesine rağmen bankanın borsada işlem gören hisseleri yüzde 1,3 değer kazandı.

Analistler, bugün ayrıca Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini aktararak, gelecek dönem para politikalarına ilişkin olası sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,66, Nasdaq endeksi yüzde 0,55 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,93 arttı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa'da da dün pozitif bir seyir öne çıkarken, NATO kararları gündemin odağında yer aldı. NATO'nun Vilnius Zirvesi Bildirisi'nde, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesinin ortak savunma için elzem olduğu vurgulandı.

Analistler, bölge ekonomisinin en büyük ticaret ortağı olan Çin'de ekonomiyi destekleme adımlarının Avrupa'da da risk iştahını artırdığını bildirdi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin "şahin" açıklamalarını sürdürmesi ve bölge genelinde enflasyon baskısının ABD ile kıyaslandığında daha güçlü kalması, ECB'nin sıkılaştırıcı politikalarını ne zaman sonlandıracağına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Söz konusu gelişmelerle yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1,1040 seviyesine çıkarak 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,75, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,68 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

ABD enflasyon verileri öncesi Asya karışık bir seyir izlerken, Çin'de hükümetin ekonominin farklı alanlarını desteklemek için atacağı adımlara ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bölge merkez bankalarından Yeni Zelanda Merkez Bankası, Ekim 2021'den bu yana düzenlediği 12 toplantının tamamında faiz artırırken, piyasa beklentileri dahilinde ilk kez gösterge faiz oranını sabit tutarak yüzde 5,50'de bıraktı. Bankadan yapılan açıklamada, mevcut politika faizinin enflasyonu baskı altına almak için yeterli olduğu belirtildi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükseldi.

Yurt içinde dün alıcılı seyrini üst üste 5. işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 artışla 6.362,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.386,84 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 26,1176'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,1170 seviyesinden işlem görüyor.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Biden, görüşme sonrası "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." açıklamasında bulundu.

Erdoğan ise ABD Başkanı Biden ile bundan önceki buluşmalarının adeta ısınma turları gibi olduğunu, şimdi yeni bir süreci başlattıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken de Türkiye'nin modernize edilmiş F-16 uçaklarına sahip olmasının, "ABD'nin ve NATO'nun çıkarına olduğunu" aktardı.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler açıklanacak sanayi üretimi verilerine çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,44 artmasını bekliyor. Ekonomistler, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,95 artacağını öngörüyor.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı sanayi üretim endeksi

15.30 ABD, haziran ayı TÜFE

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu

AA