İstanbul

ABD'de büyük bankaların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hızlı faiz artırımlarının etkisiyle bilançolarında daha yüksek kar açıklaması, dirençli ekonomiye işaret etti.

Dün, yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıklayan Morgan Stanley'nin net karının yıllık bazda yüzde 13 azalmasına karşın beklentileri aşması ve Bank of America'nın net karının aynı dönemde yüzde 19 artışla tahminlerin üzerinde gelmesi risk iştahını artırdı.

Bugün ise elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yarı iletken çip üreticisi ASML ADR, Netflix ve IBM başta olmak üzere finansal sonuçlarını açıklayacak şirketlerle bilanço takvimindeki yoğun takvimin devam etmesi bekleniyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, perakende satışlar haziranda aylık bazda yüzde 0,2 artışla tahminlerin altında artarken, sanayi üretimi de aynı dönemde yüzce 0,5 azalarak beklentileri karşılayamadı.

Söz konusu gelişmelerle Fed'in bu ayki para politikası toplantısının ardından faiz artırımına son vereceğine yönelik öngörüler güçlendi.

Brent petrolün varil fiyatı Çin ekonomisine ilişkin belirsizliklerle yön arayışına devam ederken, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 79,3 dolarda seyrediyor.

Dün, yüzde 1,2 artışla günü 1.979 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1.975 dolardan işlem görüyor.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,06 artışla 34.951,93 puana çıktı. Yükseliş eğilimini üst üste 7. işlem gününe taşıyan endeks, 2021'den bu yana en uzun yükseliş serisini kaydetti.

New York borsasında dün S&P 500 yüzde 0,74, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 artışla kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa'da da dün pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler İngiltere ve Avro Bölgesi'nin enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantısında faiz artıracağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin eylül ayında gerçekleştirilecek toplantıda hangi adımların atılacağına dair soru işaretlerini azaltabileceğini ifade etti.

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yıllık 8,2 artması ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun yıllık yüzde 5,5 olması bekleniyor.

Öte yandan, dün 1,1277 ile 25 Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test eden avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1,1220 seviyesinde bulunuyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya'da pay piyasaları, güne Japonya hariç negatif seyirle başladı.

Analistler, Çin hükümetinin, ekonominin farklı alanlarını destekleyici adımlarına karşın ülke ekonomisinin beklentilerin altında büyümesinin etkilerinin devam ettiğini ifade ederek, hafta başında Çin Merkez Bankası'nın (PBoC), orta vadeli borç verme faiz oranlarında değişikliğe gitmeyip oranları yüzde 2,65'te sabit bıraktığını anımsattı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,57 azalışla 6.365,00 puandan tamamladı. Endeks dün, gördüğü en yüksek seviye rekorunu ise 6.662,17 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yüzde 2,2 artışla 26,927'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9980 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden ziyaretlerinden gelecek haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.300 ve 6.200 seviyelerinin destek olarak öne çıkabileceğini aktaran analistler, 6.400 ve 6.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, haziran ayı TÜFE

09.00 İngiltere, haziran ayı ÜFE

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı TÜFE

15.30 ABD, haziran ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları

AA