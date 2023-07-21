İstanbul

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesi makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları varlık fiyatlarını etkiliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 26 Temmuz'da politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın bu toplantının ardından atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Analistler, dün ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısındaki gerilemenin ardından soru işaretlerinin daha fazla arttığını belirterek, ABD'de haftalık işsizlik başvurularındaki beklenmedik düşüşün daha güçlü bir istihdam raporuna işaret ettiğini söyledi.

Bununla birlikte para politikası kararlarının gecikmeli etkisinin yatırımcılar arasında öne çıkan başlıca soru işaretleri arasında olduğunu aktaran analistler, gelecek haftaki toplantı öncesi dolar ve tahvil faizlerinin dünkü yükselişle beraber haftalık kayıplarını telafi etmesi dikkati çekti.

Analistler, gelecek hafta toplantının karar metninden alınacak sinyaller ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Öte yandan, yılın ikinci çeyreğinde brüt kar marjı yüzde 18,2'ye gerileyen Tesla'nın hisseleri yüzde 10'a yakın azalırken, geliri analistlerin beklentilerinin altında kalan Netflix'in hisseleri yüzde 8'in üzerinde düştü.

Yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kazanç bildiren ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'un hisseleri ise yüzde 6'dan fazla artış gösterdi.

Dün ayrıca Fed, anında ödemeler için yeni sistemi "FedNow"un hizmete sunulduğunu bildirdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Temmuz ile biten haftada 228 bine gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesine inerken, ülkede, ikinci el konut satışları, haziranda aylık yüzde 3,3 azalarak 5 ayın düşük seviyesine geriledi.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, temmuzda eksi 13,5 ile beklentilerin altında gelirken, sektörde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Dün yüzde 0,4 azalışla günü 1.970 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 80,2 dolardan alıcı buluyor.

Dün New York borsasında S&P 500 yüzde 0,68, Nasdaq endeksi yüzde 2,05 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,47 artışla kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne yatay bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir öne çıkarken, piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.

Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik gelişmeler de Avrupa'da gündemin odağında yer almaya devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haziranda aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık yüzde 0,1 arttı. Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ise eksi 15,1 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,59, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 kazançla günü tamamladı.

Asya'da pay piyasalarında ise Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin ardından karışık bir seyir izleniyor.

Japonya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, enflasyonun Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu belirterek, bankanın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak gelecek haftaki toplantısında politikada ayarlamalar yapabileceğine yönelik spekülasyonların artabileceğini söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 veHong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,69 değer kazanarak günü 6.682,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.700,36 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 26,7626'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,8450 seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) dün, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı.

TCMB duyurusunda, ''Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır." denildi.

TCMB ayrıca, ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat artırırken, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.

Dün ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın pay başına 12,60 liradan ilk halka arzını onayladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.800 seviyelerinin direnç, 6.600 ve 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, haziran ayı perakende satışlar

AA