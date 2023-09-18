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Haklarında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak", "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından adli ve idari işlem başlatılan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üst aramalarında, 9 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatlı tabanca ve 11 faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, eğlence sırasında havaya ateş ettikleri belirlenen 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edirne'de jandarma ekipleri iki haftada insan kaçakçısı oldukları iddiasıyla 81 zanlıyı yakaladı

Edirne'de jandarma ekipleri iki haftada insan kaçakçısı oldukları iddiasıyla 81 zanlıyı yakaladı

Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı bir köyde düzenlenen asker eğlencesi nde silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

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