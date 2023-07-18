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Yangına geç müdahale edildiğini iddia eden biçerdöverin sahibi ile itfaiye personeli arasında arbede yaşandı.

Yangında Mehmet Turgut'a ait tarladaki 7 dönümlük arpa ekili alan ile biçerdöver zarar gördü.

Biçerdöverdeki ve tarladaki yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine Hisarcık Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Bozkaya mevkisindeki tarla da arpa hasadı yapıldığı sırada Ramazan A'nın kullandığı biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın , kısa sürede tarladaki ekili alana sıçradı.

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