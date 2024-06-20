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Cemile Yalçıner'in cansız bedeni de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazada ölen Yalçıner'in kızı Hülya Gülsever de hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Belkız Yıldız (50) ve Hülya Gülsever, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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