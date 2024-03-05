Kutsal Yolculuk: Hicret belgeseli için Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) Sevr Mağarası’ndan başlayarak çıktığı yolculuğu tüm zorluklarıyla yeniden yapıldı. Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) konakladığı, dinlendiği ve yürüdüğü yolları yeniden yürüyen belgesel ekibi, Sevr mağarasına elektrik götürerek ilk kez çekim yaptı. Araç girmeyen ve büyük kısmının yayan yapıldığı Sevr mağarası yolculuğu için güneş panelleri ve güç kaynağı taşınarak dünyada ilk kez kayıt altına alındı.

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2 çift ayakkabı eskidi



8 günlük zorlu yolculukta Peygamber Efendimiz’in ayak izinden tüm gerçekliği ile yeniden yürüyerek anlatan Fatih Karaboğa ve belgesel ekibi, yolculuk sırasında birçok zorlukla karşılaştı. 480 Km’lik yolculuğun büyük kısmını yayan yapan ekip, Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) yaşadığı tüm zorlukları yerinde deneyimledi ve kayda aldı. Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) döneminde yapılan deve derisinden ayakkabıları giyerek aynı zorluğu deneyimlemek istedi. Karaboğa yolculuk süresinde iki çift ayakkabı eskitti.





Teaserı yayınlandı



Dünyada ilk kez belgeseli yapılan zorlu yolculuğun teaser’i görücüye çıktı. Fatih Karaboğa’nın anlatımıyla kutsal yolculuğu en küçük ayrıntısına kadar izleyeceğimiz belgeselin yayınlanan teaserı büyük ilgi gördü.



Uzun ve titiz bir çalışma sonucunda hazırlanan projenin Yapımını No23 Prodüksiyon’un yapımcılığını Tuğba Tuna Bilgin’in üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Karadağ’ın oturduğu Kutsal Yolculuk: Hicret belgeselinin anlatımını ise Fatih Karaboğa üsleniyor.





Konusu:



Sevr Mağarası’ndan başlayıp Kuba’da son bulan 480 km’lik bir yol, Rasülullah Efendimizle beraber 4 kişi olan bir grup tarafından tamamlandı. Yolun yarısı tamamıyla çöllerle kaplı olduğu için açık alandaki tehlikelerle baş ettiler. Geriye kalan bölüm ise derin vadiler, sarp geçitlerle doğaya karşı bir mücadele gerçekleştirdiler. Tüm bu koşulların yanı sıra Ümmü Hub, Zî-selem, Mecâh, Rakûbe gibi yerlerden geçip ilerlemek ise çok güçtü. Kutsal Yolculuk: Hicret belgeselinde “Hicret güzergahı, ibn-i İshak, ibn-i Hibbân, Taberî, ibn-i Kesir, Bilâdî, İdrisî, Ensârî gibi ünlü siyer tarihçilerinin eserlerinden yola çıkarak yer isimleri belli olup müşterek zikredilen 41 yeri ihtiva etmektedir”.