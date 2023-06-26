Ankara

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Dışişleri Bakanlığına bağlı Amerikan Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda, askeri gerilimlerin, bölgede Kore Savaşı'na benzer bir sorun ortaya çıkardığı ifade edildi.

Raporda, ABD ve Güney Kore'nin "kuruntulu komünizm karşıtı askeri çatışmaları" ile "sözde tehditleri" eleştirildi.

ABD'nin "saldırgan" hamlelerinin, Kore Yarımadası'nı "nükleer savaşın eşiğine sürdüğü" dile getirilen raporda, söz konusu hamlelerin artık "tahammül gösterilemeyecek" boyuta ulaştığı vurgulandı.

Enstitünün raporunda, ABD'nin özellikle bu yıl Kuzey'in egemenliğini ve güvenliğini "kasten gasbeden endişe verici düşmanca eylemlere başvurduğu" ileri sürüldü.

Kore Yarımadası'nda çıkabilecek savaşın hızlı bir şekilde "dünyada eşi benzeri görülmemiş bir termonükleer savaşa dönüşeceği" kaydedilen raporda, bunun dünyadaki barış ve güvenliğe yönelik "geri dönüşü olmayan sonuçlara" neden olacağı uyarısında bulunuldu.

Raporda, ABD'nin "çağdışı düşman politikasını" ve Kuzey Kore'ye yönelik tehditlerini sonlandırmadığı sürece Pyongyang yönetiminin, "egemenliğini korumak için kendini savunma kapasitelerini" artırmaya devam edeceği belirtildi.

AA