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Güney Kore'de Kuzey'den kaçanların üye olduğu gruplar, Pyongyang yönetimini eleştiren içeriklerin bulunduğu balonları sınırdan Kuzey Kore'ye gönderiyor.

Bunun üzerine Kuzey Kore, 29 Mayıs'ta Güney'e içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon yollamıştı.

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Singapur'daki "Shangri-La Diyaloğu" marjında görüşen Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik ve ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ise Kuzey'in söz konusu eylemlerine "sert karşılık" sözü verdi.

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, bu eylemi "ahlak dışı provokasyon" olarak nitelendirerek, "Hükümet, ulusal güvenliği sağlamaya odaklanarak onlarla sakin şekilde mücadele edecektir." ifadesini kullandı.

Bakanlık tarafından vatandaşlara çöplere dokunulmaması ve güvenlik güçlerinin haberdar edilmesi uyarısında bulunuldu.

Açıklamada yaklaşık 720 balonun ülkenin farklı bölgelerine düştüğü, içlerinde sigara izmaritleri, kağıt ve plastik poşet gibi çöplerin bulunduğu belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından Kuzey Kore 'nin gönderdiği "çöp balonlarına" ilişkin açıklama yapıldı.

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