Haber: Mert Osman Erman

Pyongyang, Rusya'nın Shoigu liderliğindeki heyeti ve Çinli yetkilileri davet etti.

Onlar, genellikle büyük askeri geçit törenleriyle kutlanan Kore Savaşı ateşkesinin 70. yıl dönümü kutlamalarına katılacaklar.

Sergilenen silahlar arasında Hwasong uzun menzilli balistik füzesi (ICBM) vardı.

Nisan ayında başarıyla test edilen bu füzenin, sıvı yakıtlı olanlardan daha hızlı fırlatılmasını sağlayan katı yakıtları kullandığına inanılıyor ve ülkenin ilk ICBM'si olarak biliniyor.

Ayrıca NK News'e göre, Kuzey Kore'ye odaklanan bir uzmanlık sitesine göre, sergilenenler arasında ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan ana saldırı insansız hava aracına benzeyen iki yeni insansız hava aracı tasarımı daha vardı.

Shoigu'nun ziyareti, Pyongyang'ın Ukrayna'daki savaşında Rusya'ya silah tedarik ettiği yönündeki suçlamaların ortasında geldi - hem Pyongyang hem de Moskova'nın reddettiği bir iddia.

Kuzey Kore'nin KCNA haber ajansı, Kim ve Shoigu'nun ulusal savunma ve uluslararası güvenlik ortamı alanında "karşılıklı endişeleri" görüştüğünü belirtti.

1953'teki çatışmaların sona erdiği tarihe Kuzey'de Zafer Günü denir ve ziyaret eden heyetlerin ziyareti geniş çaplı bir askeri geçit töreniyle Perşembe günü sona erecek. Koreliler teknik olarak hala savaş halindedir, çünkü çatışma sona erdiğinde barış anlaşması yapılmadı.

Hem Rusya hem de Çin, Kuzey Kore'nin uzun süredir müttefikleridir. Bu ziyaretleri, Kim'in Covid pandemisinden bu yana yabancı konuklara kapılarını açtığı ilk kez işaret ediyor.

Pyongyang'ın son olarak yabancı hükümet heyetlerini bir askeri geçit törenine Şubat 2018'de davet ettiği bildirildi. KCNA'ya göre Kim, Shoigu ile "dostça bir konuşma" yaptı ve ondan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzalı bir mektup verdi. Ayrıca Kuzey Kore'nin askeri gücünün "dünyanın en güçlüsü" olduğunu söyledi.

Politbüro üyesi Li Hongzhong liderliğindeki ziyaret eden Çin heyeti de Xi'nin Kim'e kişisel bir mektup verdi.

Kim, Çin Halk Gönüllüleri'nin cesur askerlerinin savaş zaferini getirmek için kan döktüğü gerçeğini "Kore halkının asla unutmayacağını" söyledi.

Beijing, 1950 sonbaharında, Güney Kore'ye karşı yapılan savaşta Kuzey Kore'yi desteklemek için askerler göndermişti. O dönemde Sovyetler Birliği de Kuzey Kore'yi savaşta desteklemişti.

1991'de SSCB'nin çöküşünden bu yana, Rusya, Kuzey Kore için ABD'ye olan karşılıklı antipatisinden dolayı doğal bir müttefik olarak kalmıştır.

Bazı analistler, bu yılki Zafer Günü geçit törenine Çin ve Rus temsilcilerinin dahil edilmesinin Covid kısıtlamalarının olası bir gevşemesine işaret ettiğini belirtiyorlar.

Bu, Kuzey Kore'nin maske takmadan dolaşan görüntülerinin devlet medyasında gösterilmesinden birkaç hafta sonra geldi.

Erdil can get onuc gun hissettigim baş ağrısından çok etkilenmeye başladı ben yazmaya calısırım 3 yaşında 18 aydır buradayım vücudumu araştırdım çünkü çok etkileniyorum sözlüğe başvurmayı düşünüyorum bunun için 30 dk kala da tşk ederim +10 etkilediğim durumlar yok denecek kadar az yani etkilendiğim birkaç konu var o kadar.