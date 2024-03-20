Ankara

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, ülkenin kuzeyindeki Sohae Uydu Merkezi'nde yeni orta menzilli hipersonik füze motorunun test edildiği belirtildi.

Katı yakıtla çalışan motorun testini lider Kim'in denetlediği ifade edilerek denemenin başarılı geçtiği aktarıldı.

Motor testinin savunma kapasitelerini geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Kim, motor testi yapılan "silahın kıtalar arası balistik füzeleri (ICBM) kadar değerli olduğunu ve bu sayede düşmanlarına göz dağı verdiklerini" ifade etti.

Uzmanlara göre, söz konusu füze, Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan ABD topraklarına kadar ulaşabilir.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 18 Aralık'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne üç balistik füze fırlattığını bildirmiş, füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğünü aktarmıştı.

Kuzey Kore, en son 14 Şubat'ta, ülkenin doğu kıyısından yeni tip "Padasuri-6" karadan denize seyir füzesini fırlatmıştı.