Haber: Mert Osman Erman

Perşembe sabahı yapılan deneme, uçuşun üçüncü aşamasında başarısızlıkla sonuçlandı, devlet medyasına göre.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un için bir casus uydusu, gelen saldırıları izlemesine ve kendi saldırılarını daha doğru bir şekilde planlamasına olanak tanıyan bir ödüldür.

Pyongyang'ın uzay ajansı Ekim ayında tekrar deneyeceğini söyledi.

Güney Kore, roketin fırlatılmasını yerel saatle 03:50 civarında (18:50 GMT) tespit etti ve roketin Çin ana karası ile Kore Yarımadası arasındaki Sarı Deniz üzerinden uluslararası hava sahasından uçtuğunu belirtti.

Fırlatma, Japonya'nın en güneydeki Okinawa prefektörlüğünde acil bir uyarıyı tetikledi ve halka kapalı alanlarda sığınmalarını söyledi. Uyarı yaklaşık 20 dakika sonra kaldırıldı.

Japon Başbakanı Fumio Kishida, fırlatmayı kınayarak, "Bu tür davranışlar BM kararlarına aykırıdır ve zaten sert bir şekilde protesto ediyoruz" dedi.

ABD, Kuzey Kore'nin "daha fazla tehditkar faaliyetten kaçınmasını" istedi ve Pyongyang'ın ciddi diplomasiye katılmasını istedi.

Ancak Perşembe günkü başarısızlık, Pyongyang için hayal kırıklığı yaratsa da, ilerleme kaydettikleri görünüyor.

Devlet destekli KCNA haber raporunda, başarısızlığı "üçüncü aşama uçuşunda acil patlama sistemi hatası" olarak nitelendirildi ve sorunun "büyük bir sorun olmadığı" belirtildi.

Görünüşe göre uydunun taşındığı roket, önceki denemede olduğundan daha ileri uçmuş. Pyongyang yetkilileri, Mayıs ayındaki başarısız denemeyi "en ciddi başarısızlıkları" olarak tanımlamış ve tekrar denemeye karar vermişlerdi.

Ve Bay Kim muhtemelen başarılı olana kadar devam edecek. Zaten ABD ile görüşmeler yapmayı reddederek silah programına devam ediyor.

Perşembe günkü fırlatma, ABD, Japonya ve Güney Kore liderlerinin Washington'da tarihi bir zirve yapmasından günler sonra gerçekleşti. Ayrıca Washington ve Seul arasında yıllık askeri tatbikatların başlamasının ardından gerçekleşti.